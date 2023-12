La famiglia Friedkin non è contraria a priori al rinnovo di contratto di José Mourinho, ma prima di trattare con il portoghese per un prolungamento a cifre importantissime, vogliono la certezza del ritorno in Champions League della Roma. Uno scenario che, riporta la Gazzetta, potrebbe non essere gradito al portoghese che vuole certezze molto prima della fine della stagione.