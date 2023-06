Evan N'Dicka è in dirittura d'arrivo. Non ci saranno ripensamenti nonostante le corte di altri club tra cui il Milan che ha allungato i tempi di chiusura della trattativa. Il difensore vuole giocare con José Mourinho, aveva già dato la sua parola a Tiago Pinto e ha intenzione di rispettarla. Le visite mediche erano fissate al 15 giugno, ma la prima convocazione con la Costa d'Avorio costringe a rimandare l'appuntamento. N'dicka dovrebbe svolgere le visite mediche subito dopo l'impegno con la Nazionale fissato al 17 giugno e poi aggregarsi al gruppo il 10 luglio come Aouar. Firmerà un contratto di cinque anni e il suo stipendio potrebbe arrivare a 4 milioni.