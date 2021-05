Come riporta La Gazzetta dello Sport, la Roma è tornata a farsi sentire con l’entourage di Teun Koopmeiners, centrocampista dell’Az Alkmaar e capitano della Nazionale Under 21 dell’Olanda. Costa circa 20 milioni, ma vista la giovane età sarebbe perfettamente in linea con il progetto di calcio dei Friedkin. Tiago Pinto si sta già muovendo per piazzare il primo colpo della nuova Roma targata José Mourinho.