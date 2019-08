Riprendono i colloqui tra la Roma e l'entourage di Gonzalo Higuain. Viste le difficoltà ad arrivare a Icardi, che non vuole lasciare l'Inter per il club giallorosso, la Repubblica scrive che sono ripresi i contatti tra i capitolini e il centravanti in uscita dalla Juventus. L'Inter guarda interessata, perché solo l'arrivo del Pipita libera Edin Dzeko per i nerazzurri.