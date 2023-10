I soliti problemi fisici, che ne avevano già caratterizzato la carriera, non lasciano in pace Renato Sanches. Il centrocampista portoghese ha giocato soltanto 98 minuti in questa stagione contro la Roma. Allo stato attuale, nonostante la stima enorme di Pinto nei suoi confronti, è molto difficile che venga riscattato a fine stagione dal PSG.