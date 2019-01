Diego Perotti è ancora infortunato, per la 4° volta in sei mesi. L'argentino, che si è fatto male al polpaccio sinistro durante il riscaldamento in coppa Italia, si è sottoposto ieri ai primi esami a Trigoria ma un ampio versamento ha impedito la diagnosi. Domani a Villa Stuart effettuerà una nuova risonanza, ma il timore che possa trattarsi di una lesione è alto. In questo caso lo stop sarebbe di almeno 3 settimane.