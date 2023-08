L'Atalanta ha bloccato la cessione di Zapata e ora rischia di sfumare anche il colombiano. Marcos Leonardo che i giallorossi stanno cercando di bloccare per gennaio. Intanto per il brasiliano aumenta la concorrenza. Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport sul classe 2003 c'è anche il Manchester United. Il club inglese è pronto ad offrire 20 milioni più 5 di bonus. Il gm portoghese deve accelerare i tempi per chiudere in fretta l'operazione.