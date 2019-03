Brutte notizie per la Roma e per Claudio Ranieri: Alessandro Florenzi, che ha lasciato il ritiro dell'Italia per un problema al polpaccio sinistro, ha svolto oggi i primi accertamenti che, come riporta Sky Sport, hanno evidenziato un risentimento muscolare. Le sue condizioni verranno costantemente monitorate nei prossimi giorni, ma quasi certamente Florenzi sarà costretto a saltare il big match contro il Napoli del 31 marzo, alla ripresa del campionato.