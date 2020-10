Javier Pastore, trequartista della Roma, può lasciare i giallorossi a gennaio. Come scrive Il Tempo, il club capitolino sta pensando alla risoluzione del contratto, appellandosi all'articolo 15, comma 4, dell'accordo collettivo tra Assocalciatori e Lega Serie A, che recita testualmente: "Qualora l’inabilità del Calciatore per malattia o infortunio, ovvero la sua inidoneità come supra definite, si protraggano oltre i 6 (sei) mesi, la Società può richiedere al CA la risoluzione del Contratto ovvero la riduzione alla metà della retribuzione maturanda dalla data della richiesta fino alla cessazione dell’inabilità e comunque non oltre il termine di scadenza del Contratto". Pastore è fermo da oltre due mesi e sta pensando di operarsi di nuovo, il che lo terrebbe fermo fino a gennaio, con la Roma che potrebbe appellarsi al Collegio Arbitrale.