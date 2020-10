La Roma è sempre alla ricerca di un nuovo direttore sportivo. E, come scrive il Corriere dello Sport, rispunta il nome di Luis Campos, ds del Lille accostato in passato anche al Milan. Anche lui, come Monchi, è considerato il re delle plusvalenze: Mbappé dal Monaco al Psg (venduto per 18 milioni), Martial dai monegaschi allo United (pagato 5 e venduto a 80), Lemar all'Atletico (pagato 5 ceduto per 70) e Osimhen al Napoli (investiti 12 milioni, ottenuti 70).