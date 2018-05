Monchi sta cercando un esterno destro da affiancare a Karsdorp per il prossimo anno e con il Genoa, come riportato dal Corriere dello Sport, sono ripresi i contatti per Laxalt che può giocare anche sulla fascia opposta rispetto a quella di sua competenza, la sinistra. In Liguria potrebbe finire qualche giovane come contropartita tecnica per un giocatore già visionato a gennaio per un possibile scambio con Bruno Peres (ora accostato all'Inter di Spalletti). Ha 25 anni e Di Francesco lo segue sin dai tempi del Sassuolo e questa volta la trattativa potrebbe concludersi veramente visto che l’ultimo aggiornamento tra le parti risale ad un mese fa, in occasione della partita dell’Olimpico.