In attesa di risolvere il nodo legato al futuro di Nicolò Zaniolo, la Roma sta lavorando per rinforzare la difesa. Il Corriere della Sera fa sapere che in questi giorni i giallorossi stanno pensando di nuovo a Marcos Senesi, argentino classe '97 del Feyenoord seguito da diversi club di Serie A negli ultimi anni. Possibile un incontro con l'agente del giocatore, la valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro.