Roma, ritorno di fiamma del Galatasaray per Celik

La Roma potrebbe concludere due operazioni all'interno di un incastro per favorire l'arrivo di nuovi acquisti. Sacha Boey, terzino destro del Galatasaray, sembra destinato al trasferimento al Bayern Monaco e per questo motivo il club turco starebbe pensando a Mehmet Zeki Celik come sostituto e avrebbe allacciato i primi contatti con la Roma che a destra ha già Karsdorp e Kristensen. Tiago Pinto avrebbe bisogno di una cessione per acquistare Angelino, il quale non verrà riscattato proprio dal Galatasaray. La Roma ha bisogno di cedere per liberare un posto in lista per l'esterno spagnolo e l'ex Lille è sulla lista dei possibili partenti insieme a Belotti e Kumbulla.