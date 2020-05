La Roma ha rimesso nel mirino Jurgen Damm, il Bale del Messico che il 30 giugno sarà libero a parametro zero dal Tigres. Un’occasione d’oro per un giocatore che nel 2015 provó a prendere Sabatini. Nonostante l’interesse di diverse squadre europee tra cui il Manchester United, il trequartista messicano non è mai riuscito a fare il salto di qualità per trasferirsi in Europa. Ora lo vuole la Roma oltre alla Fiorentina.