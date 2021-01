Ruggiero Rizzitelli accende il derby di Roma. L'ex attaccante giallorosso, ora volto di Roma Tv, stuzzica la Lazio e i suoi tifosi: "Venerdì abbiamo un’amichevole contro una piccola squadra. Non mi preoccupa, noi andiamo in difficoltà con le grandi". I giallorossi hanno la possibilità, venerdì, di portarsi a più 9 sugli eterni rivali biancocelesti; una squadra, quella di Fonseca, che non ha mai vinto con una big in campionato: pareggi con Milan, Inter, Juventus, nette sconfitte con Napoli e Atalanta. Ma contro la Lazio, secondo Rizzitelli, non ci saranno problemi...