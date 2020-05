Ruggiero Rizzitelli vota Moise Kean. L'ex attaccante giallorosso parla così del giovane italiano dell'Everton al Corriere dello Sport: "Come temperamento direi che è uno da Roma. Possiede quella che io chiamo sana ignoranza. Ricordate De Rossi da ragazzino? Prendeva qualche cartellino di troppo, ma dava l'anima. Kean ha un grande cuore, deve solo canalizzare le energie nel modo giusto. Tecnicamente lo vedrei bene con Dzeko, potrebbe girargli attorno come una seconda punta o attaccare la profondità quando il bosniaco sale a prendere la palla. Alla Juventus era incredibile: ogni volta che entrava faceva gol. Devastante. Allegri aveva capito bene che il ragazzo andava motivato per farlo esplodere. In Inghilterra e con l'Under 21 non è andato bene. Non so il motivo. Ha tante qualità, è forte fisicamente e vede la porta. I primi soldi guadagnati potrebbero avergli fatto montare un po’ la testa. Ma succede a molti a quell’età. Anche di Zaniolo si diceva così… e guardate cosa è diventato oggi Nicolò per i romanisti. Secondo me Kean ha capito che bisogna mettere la testa a posto per puntare in alto. Diamogli tempo. Se sei forte, nel calcio arrivi. Il problema è rimanere al top".