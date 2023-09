Una notizia dell’ultima ora riportata dal Telegraph: Romelu Lukaku e Roc Sports Nation hanno deciso di intraprendere strade professionali diverse, separandosi dal contratto che vigeva tra l’agenzia e il giocatore belga. L’ex attaccante dell’Inter – che ha collaborato con Roc Nation sin dal 2018 – dovrà ora cercare una nuova agenzia di rappresentanza.





IL CASO – Non è stata fornita ancora alcuna dichiarazione con Lukaku che non figura tra gli atleti sponsorizzati dal sito della compagnia. La decisione è stata presa poco dopo l’ufficialità del suo prestito dal Chelsea alla Roma. La figura divisiva del belga non è più la benvenuta per Roc Nation, vista l’estate vissuta da protagonista con il mancato ritorno all’Inter, il rifiuto alle proposte saudite, la telenovela con la Juventus e, infine, il passaggio da Londra alla capitale italiana. Un retroscena del Telegraph spiega come sia stata proprio Roc Nation a convincere Todd Boehly a dare il via all’operazione in prestito, seppur i Blues avessero l’intenzione di liberarsi a titolo definitivo di Lukaku. L’assenza dell’agenzia – a cui non è piaciuta la presenza di Ledure a gestire gli interessi del belga - , in buoni rapporti con il Chelsea, può creare qualche grattacapo al belga, in caso la Roma decidesse di non puntare su di lui in futuro. I londinesi, infatti, hanno deciso di inserire una clausola rescissoria da circa 45 milioni di euro (più un importante taglio all’ingaggio) nel caso in cui tornasse a Londra. Si prospettano tempi duri per Lukaku.