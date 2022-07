L'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Roma non è solo un sogno, ma una realtà che va via via concretizzandosi ogni giorno di più. La pensano così gli esperti di Olybet.it che vedono l’approdo di CR7 alla corte di Mourinho, sempre più vicina tanto che il suo sbarco nella Capitale vale "appena" 2,70 volte la posta, nettamente avanti alla rivale numero uno, il Chelsea di mister Tuchel, a quota 6. Ancora più lontana l’opzione di un ritorno allo Sporting Lisbona, club con il quale chiuderebbe il cerchio aperto nelle giovanili, fissato a 9, mentre salgono a 12 il PSG del suo “rivale” Leo Messi e due ex squadre come Real Madrid e Juventus, club dove il fenomeno portoghese ha lasciato ottimi ricordi a suon di gol.