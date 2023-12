La Roma ieri ha finito la partita in 9 uomini e non è la prima volta che gli capita. Era già successo contro il Milan nel 2022, in quel caso furono espulsi Karsdorp e Mancini. Anche nel derby di ritorno dell'anno scorso, ma Cristante fu buttato fuori a partita conclusa dopo una rissa che si era scatenata in mezzo al campo. Secondo quanto riportato da Dazn i cartellini rossi per gli uomini di Mourinho negli ultimi 3 anni sono stati ben 14. La Roma è la prima in Serie A e in questa particolare classifica ieri ha superato con un colpo solo il Verona (13) e ha staccato Empoli e Sassuolo. Ora contro il Bologna sarà emergenza per lo Special One.