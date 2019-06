Il trasferimento di Manolas al Napoli costringerà la Roma a cercare un sostituto all’altezza. In pole c'è Gianluca Mancini: la società giallorossa è vigile da molto tempo sul giovane difensore centrale che ora sarebbe diventato l’obbiettivo numero uno per la retroguardia. Petrachi è già al lavoro. L'Atalanta chiede circa 25 milioni per il cartellino del nazionale under 21, la Roma vorrebbe chiudere a 18 magari inserendo il cartellino di un giovane.