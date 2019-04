La mamma di Nicolò Zaniolo, Francesca, ha denunciato il furto della propria auto. Queste le parole riportate dalla madre del centrocampista offensivo della Roma riportate da Sportmediaset: "Ieri sera ho visto Ajax-Juventus con Nicolò..., voglio ringraziare e augurare buona Pasqua a chi questa notte ha rubato la mia macchina sotto casa".



FUTURO ALLA JUVE - Queste poi le parole rilasciate a Radio Rai: "Futuro di Nicolò? Deve fare quello che lo rende felice, a me interessa solo che stia bene. Ancora non ci sembra vero quello che sta vivendo, non stiamo realizzando quanto vale il suo cartellino. Sessanta milioni di euro sono tanti, ma per è lo stesso Nicolò di sempre. Il mio giocatore preferito in assoluto è Totti, tra quelli di adesso Cristiano Ronaldo. Ieri ho visto Ajax-Juve con Nicolò... ha esclamato 'Mamma mia che gol!' quando CR7 ha segnato. Se andasse alla Juve? La fede calcistica è una, quella giallorossa, ma tiferei mio figlio a prescindere"