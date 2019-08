Fonseca avrà il suo difensore, ma la Roma perde parte del suo futuro. E’ vicina, infatti, la chiusura dell’affare che porterà Daniele Rugani in giallorosso, con la formula del prestito. Non la prima scelta per la difesa, visto che il portoghese chiedeva un centrale veloce sì ma pure “esperto”. Ma la migliore soluzione viste le difficoltà economiche del club. Rugani - chiuso alla Juve da quattro centrali- farà coppia con Mancini in quello che la Roma spera di rivedere in azzurro.



ACCORDO- In cambio, la Roma girerà il talento classe 2001 Riccardi e l'attaccante del '99 Celar oltre a una cifra per il diritto di riscatto intorno ai 15-20 milioni. I due giovani andranno alla Juve a titolo definitivo (per poi essere probabilmente piazzati in prestito) nonostante alcune rimostranze (quella di Riccardi in primis). L’accordo dovrebbe chiudersi entro domani. Rugani percepirà uno stipendio di 2,5 milioni più bonus.