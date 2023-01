Rui Patricio raggiunge un traguardo importante. Il portiere della Roma, dopo aver mantenuto la porta inviolata contro la Fiorentina ieri sera, è arrivato a 300 clean sheet nella sua carriera. 249 li ha ottenuti con i club (Sporting, Wolverhampton, Roma) in 671 presenze e 51 con il Portogallo in 105 partite. Da quando veste la maglia giallorossa ha tenuto la porta inviolata 30 volte in 78 match. In questa stagione sono 8 i clean sheet di Rui Patricio: 6 in Serie A, 1 in Europa League e 1 in Coppa Italia.