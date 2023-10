Con il contratto di Rui Patricio in scadenza il prossimo 30 giugno 2024, la Roma è alla ricerca di un nuovo portiere per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Repubblica, il general manager giallorosso Tiago Pinto si sarebbe inserito per Marco Carnesecchi, estremo difensore classe 2000 in forza all'Atalanta, valutato 25 milioni di euro dagli orobici.