Il portiere della Roma Rui Patricio sta vivendo un contenzioso a Leiria, dove ha casa in Portogallo: secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, avrebbe denunciato il suo vicino, un medico, per aver costruito illegalmente una piscina adiacente a degli appartamenti di proprietà del giocatore giallorosso, portandolo in tribunale, che ha emesso una sentenza con l'ordine di demolire la piscina.