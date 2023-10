Rui Patricio e la piscina galeotta. Sembra il titolo di un film e invece è la realtà. Come riportato da quotidiano portoghese Jornal de Notícias, il portiere giallorosso durante la pausa per le nazionali è anche impegnato in una causa legale contro il proprio vicino di casa a Leiria (comune di circa 130mila abitanti nel cuore del Portogallo e suo luogo di nascita). Rui Patricio infatti, nei mesi scorsi lo avrebbe citato in giudizio per una piscina illegale che ha causato danni all'edificio costringendo di fatto i suoi inquilini a lasciare l'abitazione per rischio crollo dimostrato da uno studio legale. Il Comune di Leiria, cercando di porre fine al contenzioso, ha emesso una sentenza con l'obbligo di demolizione per la piscina.