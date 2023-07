Secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport, Marcel Sabitzer, di rientro al Bayern Monaco dopo il prestito al Manchester United, vorrebbe rimanere nella compagine bavarese insieme a Tuchel. Nei prossimi giorni andrà in scena un incontro tra l'attaccante e il tecnico, per capire quale sarà il futuro dell'austriaco. La Roma resta alla finestra. Per Sabitzer potrebbe anche approfittare del decreto crescita.