I tifosi della Roma provano a suonare la carica alla squadra di Paulo Fonseca a circa 24 ore dal derby contro la Lazio. Circa 1500 sostenitori si sono presentati stamattina ai cancelli di Trigoria per fare sentire il proprio calore in vista di un match dal peso specifico considerevole, visto che la sfida con la lanciatissima formazione di Simone Inzaghi arriva a pochi giorni dalla brutta sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus.



Previsto nelle prossime ore anche un saluto da parte dei tifosi ai giocatori della Roma, sul campo "Di Bartolomei". I giallorossi si affidano anche all'entusiasmo della propria gente per portare a casa la stracittadina e rilanciare la propria stagione.