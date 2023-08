Roma-Salernitana 2-2 (primo tempo 1-1)



Reti: 17' e 82' Belotti, 36' e 49' Candreva



Assist: 17’ Llorente, 82’ Paredes, 49’ Bradaric



ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling (65' Paredes), Llorente; Kristensen (65' Karsdorp), Aouar (92' Pagano), Cristante, Bove (65' Sanches), Spinazzola (65' Zalewski); Belotti, El Shaarawy. All.: Mourinho (in panchina Rapetti-Conti).



SALERNITANA: Ochoa; Lovato, Gyomber, Fazio; Mazzocchi (66' Dia), Coulibaly L., Maggiore (78' Legowski), Bradaric; Kastanos (79' Sambia), Candreva; Botheim (88' Coulibaly M.).

All.: Paulo Sousa.



Arbitro: Feliciani