La sfida dello Stadio Olimpico della Capitale tra Roma e Salernitana è il primo posticipo del Monday Night della 36esima giornata di Serie A. Di seguito gli episodi da moviola, analizzati da Calciomercato.com:





Roma-Salernitana (ore 18.30)

Arbitro: Colombo

Assistenti: Tegoni-Scarpa

IV Ufficiale: Massa

VAR: Banti

AVAR: Guida



49' - La Roma chiede rigore per un tocco in area di Pirola su tiro di Wijnaldum, che in realtà è con il petto. Giusto non assegnarlo.



47' ANNULLATO GOL ALLA ROMA - Annullato il pari di Ibanez, che colpisce in porta ma dopo il tocco di mano di Belotti. Colombo prima assegna il gol, poi rivede al VAR e toglie la rete, per l'assist col braccio.