Mezz’ora di noia. Poi arriva la botta senza preavviso di Candreva, centrale ma potente. E’ l’unico pericolo del primo tempo. Nel secondo ne arriva un altro. Ed è solo da ammirare.Due errori che vanificano una prestazione discreta: di istinto va di ginocchio su un tap-in che poteva valere il raddoppio, sul gol di Candreva ha più di una responsabilità. Due errori pesantucci.Sulle palle alte non ci sono paragoni, ma sul movimento di Candreva doveva accorciare qualche frazione di secondo prima. Non è al top. E si vede. (65’ Paredes 6,5: ritorna la 16 all’Olimpico. E da calcio piazzato si mostra campione del Mondo)Dei tre dietro è il più preciso. Non sarà facile togliergli il posto, ma il cammino è lungo e pieno di sofferenza.Gronda sudore a ogni metro e ha qualche difficoltà nell’integrare i movimenti di sali e scendi con Mancini alle spalle. In questo momento sembra ancora essere un corpo estraneo rispetto al gioco di squadra rodato del gruppo. (65’ Karsdorp 6: non un fulmine, ma si vede che conosce meglio cosa vuole Mou da quella parte): Prima all’Olimpico per il mago algerino che riporta a centrocampo quella qualità di pregio che mancava dai tempi di Mkhitaryan. Tocchettini mai fini a se stessi, precisione anche sui calci piazzati e tanto tagli e cuci tra i reparti. Esce stremato. (92’ Pagano sv)Nel bene e nel male. Il lancio per il gol annullato a Belotti ad esempio è tanta roba, i recuperi palla con dispensatori di calma sono utilissimi. In fase di copertura però sembra fragile due volte su Candreva che viene lasciato inspiegabilmente solo.: Ripartire dove si era finito, di corsa e di sacrificio. Con qualche errorino di posizione. Se riesce a migliorare l’aspetto tattico e quello legato a volte a un’eccessiva agitazione palla al piede può crescere ulteriormente. (65’ Sanches 6: regala due strappi che aizzano la folla. E ha qualità. Deve solo capire dove sta)L’ultima immagine di Budapest non era delle migliori. Con personalità prova sempre l’affondo per fare male e mette pure il cerotto sulla bocca di Mazzocchi che trova difficoltà in fase di spinta. Nella ripresa però la qualità si abbassa, anche sui cross. (65’ Zalewski 6,5: punta l’uomo, prende falli, guadagna metri. Una ventata di aria fresca)Si mette al fianco del Gallo per creargli spazi e occasioni ma ancora non ha il guizzo giusto e non riesce a raccogliere i frutti del lavoro sotto un caldo inaccettabile. Nella ripresa prova ad allargarsi un po’ in coppia con Zalewski e prende un palo esterno. Nel finale ha la botta d’adrenalina giusta ma Belotti non riesce a fare tris.Ha osservato senza fiatare tanti nomi scorrere sotto la cresta. Ha lavorato in silenzio, ha digerito pure insulti. Poi entra in campo e in venti minuti segna due gol che ricordano il Gallo dei tempi d’oro. Il primo è annullato per un millimetro, il secondo è un capolavoro che annichilisce Fazio e Gyomber. Nella ripresa prova ancora a far male, ma gli arrivano palle sporche. Alla prima pulita rialza il crestone sotto la Sud. Finisce coi crampi.Vedere Bruno Conti in panchina fa tanto battere il cuore. La panchina decimata della Roma è teleguidata da Mou che nella prima mezz’ora mostra i frutti del lavoro estivo. Dopo lo svantaggio la Roma si fa riprendere dal nervosisimo e fatica a ottenere le giuste trame. I cambi sono giusti e regalano maggiore imprevedibilità.Due parate provvidenziali in un primo tempo di sofferenza, non bene nelle usciteUsa il fisico su Spinazzola e del pacchetto arretrato sembra il più attento. Sul bis di Belotti anche lui dormePasticcia due volte su Belotti, prende un giallo. Ma nella ripresa si riprende un po'Altro ex, anche lui in bambola nella prima mezz’ora. Ma dal suo piede nascono pericoli e ideeSpinazzola lo mette in difficoltà, si riprende ma non spinge come al solito. (65’ Dia 5,5: alla ricerca della forma fisica)Motorino, ma non solo. Perché la sua corsa ha sempre un obiettivo, ha sempre una finalità.Meno appariscente di Coulibaly, ma comunque utile alla causa (78’ Legowski sv)Abile a capire quando alternare la doppia fase. Suo anche l'assist per la doppietta di CandrevaPrende calci, e li restituisce. (78’ Sambia 4,5: troppa agitazione)Due perle, la seconda è da copertina della giornata. Quando vede la Roma, fa spesso male.Un po’ isolato lì davanti. Si sbatte comunque (88’ M. Coulibaly sv)A vederla nella prima mezz’ora sembra un cantiere aperta, ma nella ripresa la sua Salernitana fa vedere davvero un buon calcio. I cambi non convincono