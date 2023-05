Ultima speranza per arrivare in Champions, almeno tramite il campionato. Dopo l'impresa della qualificazione alla finale di Europa League, in scena il prossimo 31 maggio a Budapest contro il Siviglia, che può valere la conquista del trofeo e della massima competizione per club nella prossima annata, ladi Josètorna in campo per il primo posticipo del Monday Night dellaallo Stadio Olimpico della Capitale, contro ladi Paulo. I giallorossi sono al momento settimi in classifica, a -7 dall'Inter quarta e -5 dal Milan quinto a due giornate dalla fine, ma con la penalizzazione della Juventus potrebbero portarsi potenzialmente, vincendo oggi, a sole due lunghezze dall'ultimo piazzamento Champions, oltre a superare l'Atalanta. Dal canto loro i campani, dopo i risultati del weekend, sono aritmeticamente salvi e giocano per dare lustro al loro campionato. Lo Special One rimette in gioco dal 1' Chris Smalling, mamentre riposano Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante. Nei campani occhio a Boulaye Dia, 15 gol finora. I giallorossi sono stati accompagnati allo stadio da un corteo di tifosi in festa, per il raggiungimento della seconda finale in due anni.La Salernitana ha vinto solo una delle sette gare di Serie A contro la Roma, a fronte di sei sconfitte; il successo è arrivato il 24 gennaio 1999, 2-1 con le reti di Antonino Bernardini e Federico Giampaolo (Luigi Di Biagio per i giallorossi). La Roma ha vinto tutti i tre precedenti casalinghi contro la Salernitana in Serie A: tra le squadre contro cui la Roma ha all’attivo il 100% di successi in casa nella competizione, solo contro Pro Vercelli (6) e Casale (4) conta più precedenti. La Salernitana ha già trovato i tre punti allo Stadio Olimpico in questo campionato, 3-1 dello scorso ottobre contro la Lazio: i campani potrebbero superare entrambe le avversarie romane nel corso di una singola stagione di Serie A per la seconda volta nella loro storia, dopo esserci riusciti nel 1998/99, con Delio Rossi in panchina. La Roma non ha trovato la via del gol nelle ultime due gare di campionato (contro Inter e Bologna) e potrebbe giocare tre partite consecutive senza segnare per la prima volta da marzo 1994, con Carlo Mazzone in panchina. La Salernitana non ha trovato il successo in nessuna delle ultime sette trasferte di campionato (5N, 2P) e non fa peggio nel corso di una singola stagione di Serie A dal 1998/99, quando non vinse per 10 gare esterne consecutive. La Roma ha segnato 45 gol in questo campionato, meno di ogni altra squadra attualmente nelle prime otto posizioni in classifica – l’ultima formazione che con tre gare mancanti dalla fine del campionato aveva realizzato al massimo 45 centri per poi arrivare a fine stagione nelle prime quattro posizioni è stata la Sampdoria nel 2009/10.Salernitana (21% - 9 su 43) e Roma (20% - 9 su 45) sono le due squadre che hanno segnato più gol da fuori area rispetto al totale delle proprie reti realizzate in questa Serie A. L’allenatore della Roma José Mourinho (149) è vicino alle 150 panchine in Serie A e al momento ha vinto 84 incontri: tra i tecnici che hanno tagliato questo traguardo nelle ultime 40 stagioni, solo Antonio Conte (102) e Maurizio Sarri (85) hanno registrato più successi dopo 150 panchine (esattamente 84 vittorie nelle prime 150 per Simone Inzaghi e Fabio Capello).Andrea Belotti è al momento l’attaccante che ha giocato più gare senza trovare la via del gol in una singola stagione di Serie A con la maglia della Roma nell’era dei tre punti a vittoria (28); l’attaccante italiano tuttavia ha all’attivo una rete nel suo unico precedente contro la Salernitana nel massimo campionato, il 2 aprile 2022 su calcio di rigore con il Torino. Krzysztof Piatek, a quota 99 presenze in Serie A, è andato a segno in ciascuna delle sue due gare giocate da titolare in campionato contro la Roma, rispettivamente con Genoa e Milan; l’attaccante della Salernitana ha trovato la rete con tre maglie diverse contro una singola avversaria nella competizione finora contro Atalanta, Empoli e Verona.Rui Patricio; Bove, Smalling, Ibanez; Zalewski, Tahirovic, Camara, El Shaarawy; Wijnaldum; Solbakken, Belotti.Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Kastanos, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek.