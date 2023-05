Due notizie non positive anticipano la gara di oggi tra Roma e Salernitana. Nell'allenamento di stamattina, infatti, Gianluca Mancini ha avvertito un affaticamento che lo terrà probabilmente fuori oggi dal match dell'Olimpico. La precauzione è massima in vista della finale di Europa League del 31 maggio col Siviglia.



Ha già lasciato il centro sportivo di Trigoria, invece, Stephan El Shaarawy già reduce da una lesione muscolare. Il Faraone non ci sarà con Salernitana e Fiorentina.