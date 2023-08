Nei minuti precedenti l'inizio del match di Serie A tra Roma e Salernitana all'Olimpico, il club giallorosso ha approfittato per ricordare Carlo Mazzone, scomparso nella giornata di ieri all'età di 86 anni. In suo onore è stata proiettata un'immagine che lo ritrae con la divisa della Roma, sui maxi-schermi dello stadio (in foto). Lo storico allenatore ha guidato il club capitolino tra il 1993 e il 1996.