Matthias Jaissle, tecnico del Salisburgo, presenta in conferenza stampa la sfida con la Roma, ritorno dei playoff di Europa League: "Fernando non ci sarà domani, è un'assenza importante che segna un punto di svolta. Ci mancherà la sua velocità, ma non intendo lamentarmi. Guardiamo avanti".



FORMAZIONE - "Posso dirvi che giocherà un calciatore che molti non si aspettano".



CONDIZIONATI DALL'1-0 DELL'ANDATA? - "Possiamo presumere che la Roma farà meglio della scorsa settimana perché devono recuperare. Noi vogliamo essere coraggiosi e audaci".