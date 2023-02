Nervi tesi, vene di fuori. Anche senza veri pericoli deve tenere acceso il motore.La voleva iniziare così, all’arrembaggio. Va a spezzare il fiato di ogni sospiro offensivo austriaco manco fosse al valico di frontiera: Torre di controllo dietro, ma anche torre di sponda pericolosa davanti. Il vegano d’acciaio separa bene le vitamine dai grassiTre minuti e becca un giallo che rischia quasi di essere rosso. Rischia con Adamu anche nella ripresa, ma si riprende: Rugantino, si prende testa a testa pure con il cancelliere austriaco. Non la perde però, anzi la usa spesso quando va a sovrapporsi sulle magie di Dybala. (81’ Karsdorp): Magistrale la lettura della doppia fase e l’autorità con la quale manda dietro la lavagna mezzo centrocampo austriacoParte con qualche pensiero confuso in più ma ristabilisce subito i divieti di sosta al centrocampo avversario imponendo fisico e maggiore esperienzaAlla mezz’ora eccolo il Leonardo Da Vinci dell’Europeo. Accelerata, palla perfetta per il Gallo. Sorriso pieno. Dopo tanto penare vuole fermarsi qui? Macché. Altra accelerata, altro cross al bacio. Dybala impatta alla perfezione.E’ lucido e cerca di rendere più fluida tutta la manovra offensiva giallorossa. Il tocco con il quale manda Spina a crossare per Dybala è tanta roba. Ripresa con maggiore prudenza ma pure con due palli recuperate in difesa. (81’ Wijnaldum sv: i tocchi sono quelli buoni)Ruba palloni, li lucida, li inventa, li sbatte in porta. E’ una furia dagli occhi di ghiaccio, è quello che separa un giocatore normale da un giocatore totale, è un predatore. (94’ El Shaarawy sv): Ci vuole un Gallo Cedrone. E la cresta la alza eccome. Lottatore, oggi ha conquistato una bella fetta di cuore. Alla Rizzitelli. (81’ Abraham sv): Ribalta il Salisburgo imponendo una supremazia tecnico-tattica impressionante. E c’è chi sostiene che la Roma gioca male.Kohn 6,5Dedic 5Solet 4,5Bernardo 5Ulmer 5,5Capaldo 5(84’ Koita sv)Gourna-Douath 6Seiwald 5,5(74’ Glouchk sv)Kjaergaard 4,5(1’st Sucic 5,5)Adamu 5,5(74’ Sesko sv)Okafor 5Jaissle 4,5