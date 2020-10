Tramonta definitivamente la possibilità di un ritorno alla Roma di El Shaarawy, anche se l'attaccante era pronto a ridursi notevolmente l'ingaggio. Colpa, si fa per dire, del ritardo sul passaggio di Perotti al Fenerbahce. La fumata bianca è arrivata solo pochi minuti fa e non ci sono i tempi tecnici per intavolare l'affare con lo Shanghai e far tornare il Faraone alla Roma entro le 20 di stasera.