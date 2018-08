La Roma è pronta a chiudere per il centrocampista del Red Bull Salisburgo Diadie Samassékou, classe '96. Il calciatore ha già dato l'ok al trasferimento. Come riporta Il Messaggero, al momento ballano ancora 3 milioni fra domanda e offerta con il ds giallorosso Monchi che però è fiducioso di poter chiudere, magari dopo lo stop del mercato in Premier League. Resta comunque viva la pista che porta a N'zonzi, mentre Bailey costa troppo per le casse della Roma.