Monchi ha in mano Samassekou, classe ’96, mediano del Salisburgo, contratto in scadenza nel prossimo giugno. C’è il sì del ragazzo, allettato dalla possibilità di trasferirsi in Italia e l’intesa con il club austriaco non è lontana (la forbice è minima: 18 la richiesta, 15 l’offerta). Prima però di chiudere, Monchi vuole attendere il mercato in Inghilterra che termina giovedì alle 18 per capire le possibilità di prendere N'Zonzi.