Roma-Sampdoria 2-1 (0-1 primo tempo)



Marcatori: 11′ Gabbiadini, 65′, 85′ Dzeko

Assist: 65' Pellegrini, 85' Cristante



Ammoniti: 38′ Jankto, 58′ Bereszynski, 81′ Mkhitaryan



Roma (4-2-3-1): Mirante; Bruno Peres (60′ Zappacosta), Ibanez, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara (60′ Cristante); Carles Perez (72′ Under), Pastore (60′ Pastore), Mkhitaryan (85′ Kalinic); Dzeko.

A disp.: Fuzato, Mancini, Zappacosta, Spinazzola, Fazio, Cristante, Pellegrini, Perotti, Villar, Kluivert.

All.: Fonseca



Sampdoria (4-5-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello (81′ Murru); Depaoli, Thorsby, Ekdal, Linetty (70′ Ramirez), Jankto (63′ Leris); Gabbiadini (63′ Bonazzoli).



All.: Ranieri



Arbitro: Calvarese della sez. di Teramo