Monchi al lavoro per rinforzare la Roma già a gennaio e cercare di ridurre il gap di otto punti dal Milan quarto in classifica. Il direttore sportivo spagnolo ha virato con forza su Sekou Sanogo, 29enne centrocampista ivoriano in forza allo Young Boys. La trattativa è in piedi da tempo e viaggia spedita, il traguardo non è lontano.



COSTA 5 MILIONI - Sanogo è uno dei punti di forza del club che sta dominando il campionato svizzero nelle ultime due stagioni, soppiantando il Basilea. Fa della forza fisica e della capacità di inserirsi nell'area avversaria i suoi punti di forza, qualità che hanno impressionato Monchi. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, sul giocatore c'è anche l'interesse del Monaco ma la scelta è ricaduta sulla Roma. Il costo dell'operazione si aggira sui 5 milioni di euro, la fumata bianca è vicina. Per chiudere l'operazione manca l'ultimo sì di Pallotta che dovrebbe arrivare nella giornata di lunedì.