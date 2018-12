Sekou Sanogo è ormai un affare sfumato per la Roma. Il centrocampista ivoriano, è arrivato a Gedda dove ad aspettarlo c'è un ricco contratto con l'Al Ittihad. Il 29enne dello Young Boys è stato vicinissimo il club giallorosso dopo una lunga trattativa tra Monchi, il club svizzero e il procuratore dello stesso Sanogo. L'accordo era vicinissimo alla chiusura: 5 milioni allo Young e poco meno di 1,5 al giocatore che nell'immaginario di Di Francesco e Monchi doveva sostituire De Rossi ormai cronicamente infortunato.



SOLDI ARABI - Poi però è arrivata l'offerta dall'Arabia Saudita: 8 milioni allo Young Boys e 2,5 a stagione per tre anni per Sanogo che era all'ultimo contratto importante della sua carriera dopo una vita passata a guadagnare meno in Svizzera. Una cifra che ha fatto gola all'ivoriano. Il sì è stato ufficializzato qualche ora fa, a breve arriverà l'annuncio. Dopo qualche giorno di riflessione il centrocampista ha detto sì declinando la destinazione Roma. I giallorossi ora potrebbero orientarsi su Traoré dell'Empoli.