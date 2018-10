Davide Santon, terzino della Roma, arrivato in estate dall'Inter, parla all'AS Roma Match Program. Queste le parole anticipate da Roma Tv: "Il mio arrivo a Fiumicino è stato emozionante anche se in quel momento li non c’erano tifosi, però ho capito il momento. Avevano perso un giocatore per loro importante e venendo da una stagione negativa il comportamento si può capire. Me lo aspettavo. L’accoglienza di Monchi è stata bella e mi ha fatto sentire subito importante. Dal primo giorno ho voluto far ricredere tanta gente che sono ancora giovane e che ho ancora tanto da dare".