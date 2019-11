Davide Santon, esterno della Roma, ha parlato al canale tematico del club al termine della partita persa 2-1 dai giallorossi contro il Gladbach: "​Perdere così brucia parecchio

“Fa male, specialmente all’ultimo minuto dopo aver disputato una buonissima partita. Abbiamo sprecato qualche occasione, dopo il gol potevamo vincerla, dobbiamo accettare questa sconfitta e pensare solo al Parma”.



COSA E' SUCCESSO AL 90' - “Forse stanchezza, poi la palla viene buttata dentro e l’attaccante, in posizione perfetta, riesce a far gol: questo è il calcio. Dobbiamo reagire e non possiamo buttarci giù. È importante andare a vincere a Parma e continuare a lavorare durante la sosta”.



SUL SUO RENDIMENTO- “Io lavoro duro da inizio stagione, il mister mi sta dando fiducia, io cerco di ripagarla al meglio. Penso di aver fatto buona prestazione, ma non sono contento al 100%, perché perdere così è dura”.