Davide Santon, terzino della Roma, parla a Roma Tv dopo il derby vinto con la Lazio: "Vittoria meritata? Sì, questo derby è diverso da quello di Milano, anche per il momento che stiamo passando. Oggi era fondamentale vincere ma non abbiamo raggiunto ancora niente, martedì si gioca di nuovo e dobbiamo continuare a vincere. Diversi moduli nella gara? Sì avevamo provato diversi moduli, sapevamo quello che dovevamo fare e conoscevamo quello che poteva fare la Lazio, abbiamo cercato di limitare le loro potenzialità e poi reagire. Abbiamo raggiunto una vittoria che per la città, per i tifosi e per noi è importante. Grande fiducia da parte del mister? Ieri avevamo provato qualcosa ma il mister dice la formazione solo la mattina della partita. Non giocavo due partite in tre giorni da tantissimo tempo, nel secondo tempo c'era un po' di fatica ma ho stretto i denti perché era troppo importante vincere oggi".