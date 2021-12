Nella casella delle presenze stagionali di Davide Santon con la Roma c'è uno zero, tondo tondo. Il giocatore non scende in campo dal 23 maggio 2020, quando ha giocato un tempo nel pareggio con lo Spezia con ancora Paulo Fonseca in panchina. L'arrivo di Mourinho ha escluso Santon dal progetto giallorosso, da mesi è un separato in casa e le parti stanno lavorando per chiudere la risoluzione del contratto. Trattativa complicata, alla quale stanno lavorando da mesi: qualche settimana fa l'intesa sembrava vicina, ma alla fine non si trovò l'accordo perché il giocatore ha già fatto sapere di non volere lasciare nulla sul piatto.



CHI LO VUOLE - Intanto però ci sono un paio di club turchi che stanno pensando a Santon in caso di rescissione con la Roma: uno è il Karagümrük, dove di italiani ci sono già Bertolacci, Borini e Viviano oltre a vecchie conoscenze della Serie A come Biglia, Karamoh e Zukanovic.