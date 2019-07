Sette gol della Roma al Rieti per avvicinarsi all'inizio del campionato. Capitano d'eccezione Davide Santon: "E' stato un piacere indossarla - ha detto il terzino a Roma Tv - mi ha portato fortuna perché ho anche segnato. Siamo ancora un po' pesanti in campo, però stiamo lavorando bene e queste partite ci aiutano. Dobbiamo continuare così perché tutti si aspettano molto da noi quest'anno". Sul nuovo allenatore: "E' difficile imparare tutto quello che vuole Fonseca in tre settimane. Ogni allenatore ha le sue idee, ma ci stiamo impegnando per cercare di capire il più possibile. Lavoriamo molto sul pressing senza palla ma dobbiamo migliorare ancora, perché è un aspetto che ci servirà molto in campionato".