Alla Roma servono un main sponsor e un back sponsor, ma la situazione non è delle migliori, con la pandemia ha messo a dura prova tutti i club. La società sta cercando un altro accordo con Qatar Airways, che però garantirà entrate inferiori rispetto agli 11 milioni di questa stagione. Altri brand si sono fatti avanti, ma qualora le loro proposte non fossero giudicate adeguate dalla Roma, la squadra potrebbe anche scendere in campo con una maglia ‘vuota’. Il piano dei Friedkin - riporta la Gazzetta dello Sport - è chiaro: prolungare la partnership con la compagnia aerea del Qatar fino al 2023 e poi legarsi in modo permanente a Toyota, che diventerebbe lo sponsor principale e potrebbe anche dare il nome al nuovo stadio, che dovrebbe essere ultimato nel 2026.