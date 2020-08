Non Dan ma Ryan. Sarà probabilmente il figlio del magnate texano a ricoprire il ruolo di presidente della Roma. Guido Fienga dovrebbe restare come Ceo o comunque con un ruolo centrale, Mauro Baldissoni non più come vice presidente ma solo come consulente esterno per lo stadio mentre Franco Baldini andrà finalmente via e non ricoprirà alcun ruolo.