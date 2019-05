Domenica alle 20.30 cala il sipario sulla stagione giallorossa e i saluti in casa Roma saranno tanti. Da quello di Claudio Ranieri, tornato dopo l’esonero di Eusebio Di Francesco, a quello di Daniele De Rossi. I tifos vogliono esserci e contro il Parma lo stadio Olimpico sarà sold out. Trentotto mila biglietti staccati ai quali vanno aggiunti i 24 mila degli abbonamenti per un totale di 62 mila. Un concentrato di emozioni assicurato per l’ultima del capitano giallorosso con i colori che ha sempre tifato.